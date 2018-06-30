В Киевском зоопарке появились гавкающие олени: видео

В Киевском зоологическом парке появились мунтжаки - одни из самых маленьких оленей в мире.

Кроме своего размера, эти животные знамениты еще и звуками, которые они издают, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Знакомьтесь - новые жители Киевзоо. Это семья мунтжаков, одних из самых маленьких оленей в мире, размером с собаку! Сходство с собачкой эти малыши усиливают своим лаем и 3-х сантиметровыми клыками. Но, это настоящие олени! И рога у них настоящие", - отметили в сообщении.

Как ранее писал CityOboz, стало известно когда начнут строительство приюта для животных в Киеве.