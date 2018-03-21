На Андреевском спуске разрешили строительство гостиницы 

Министерство культуры одобрило проведение земельных работ на Андреевском спуске 14-16.

Киевлянин Георгий Могильный на странице в Facebook опубликовал скриншот разрешения.

"Я надеюсь, все воюющие со стройкой на Андреевском спуске, 14-16 уже в курсе, что 14.03 документом № 188/10/61-18 наше доблестное Минкультуры убрало последнее, пусть и условное, но ограничение, выдав разрешение на проведение земляных работ?", — написал он.

Разрешение на строительство было выдано ЧП "Маркон".

Отметим ранее градостроительная комиссия Киевсовета не поддержала строительство гостиницы на Андреевском спуске, 14-16.

Депутаты согласовали расторжение договора аренды земельного участка с частным предприятием "Маркон".