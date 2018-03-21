На Андріївському узвозі дозволили будівництво готелю

Міністерство культури схвалило проведення земельних робіт на Андріївському узвозі 14-16.

Киянин Георгій Могильний на сторінці в Facebook опублікував скріншот дозволу.

"Я сподіваюся, всі воюючі з будівництвом на Андріївському узвозі, 14-16 вже в курсі, що 14.03 документом № 188/10 / 61-18 наше доблесне Мінкультури прибрало останнє, нехай і умовне, але обмеження, видавши дозвіл на проведення земляних робіт?", - написав він.

Дозвіл на будівництво було видано ПП "Маркон".

Відзначимо раніше містобудівна комісія Київради не підтримала будівництво готелю на Андріївському узвозі, 14-16.

Депутати погодили розірвання договору оренди земельної ділянки з приватним підприємством "Маркон".