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''Мурашник'': киянин показав столицю з незвичного ракурсу

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Киянин зняв столичні розв'язки і затори з висоти пташиного польоту. Відео показує рух автомобілів і пішоходів, прискорене у 20 разів.

Одну локацію автор знімав у середньому 40 хвилин. Відео розміщене на Youtube-каналі "Людина з Землі".

''Мурашник'': киянин показав столицю з незвичного ракурсу
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"Чи відчуваєш ти себе частиною великого міста? Зупинися. Відчуй ритм Києва. Ти і люди навколо створюють рух у місті, і з кожним днем ​​змінюють його. Ми довго відбирали місця, де краще можна відчути ритм Києва. Ви впізнали їх?", — пише автор ролика.

Користувачі мережі були вражені відео.

''Мурашник'': киянин показав столицю з незвичного ракурсу
''Мурашник'': киянин показав столицю з незвичного ракурсу
''Мурашник'': киянин показав столицю з незвичного ракурсу
''Мурашник'': киянин показав столицю з незвичного ракурсу

Як раніше писав OBOZREVATEL, французи зняли рекламу у Києві під пісню російської армії.

Тема
Kyiv.City
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