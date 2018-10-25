''Мурашник'': киянин показав столицю з незвичного ракурсу

Киянин зняв столичні розв'язки і затори з висоти пташиного польоту. Відео показує рух автомобілів і пішоходів, прискорене у 20 разів.

Одну локацію автор знімав у середньому 40 хвилин. Відео розміщене на Youtube-каналі "Людина з Землі".

"Чи відчуваєш ти себе частиною великого міста? Зупинися. Відчуй ритм Києва. Ти і люди навколо створюють рух у місті, і з кожним днем ​​змінюють його. Ми довго відбирали місця, де краще можна відчути ритм Києва. Ви впізнали їх?", — пише автор ролика.

Користувачі мережі були вражені відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, французи зняли рекламу у Києві під пісню російської армії.