Французы сняли рекламу в Киеве под песню российской армии

Телеканал Canal+ создал ролик, в котором показал, что происходит в головах сценаристов во время работы над сюжетом сериала. Видео было снято в Киеве.

Аккомпанемент видео - песня "Эшелонная" в исполнении ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Об этом на своей странице в Twitter пишет журналист Тарас Мищенко.

"А снимали-то в Киеве",- написал Мищенко.

Осьминоги на крыше и расступившееся небо — французский телеканал Canal+ снял рекламный ролик о том, что творится в головах у создателей сериалов, пока они пишут сценарии.



Аккомпанемент ролика — песня "Эшелонная" в исполнении ансамбля Александроваhttps://t.co/zHTAG7BUKg pic.twitter.com/VjN0KBBxJM — Стартапы и бизнес (@vcru) 24 октября 2018 г.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британская группа Suede сняла в Украине клип к своей новой песне "Life Is Golden", для сюжета видео музыканты выбрали город-призрак Припять, который находится в 30-километровой Чернобыльской зоне отчуждения.