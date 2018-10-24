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Французы сняли рекламу в Киеве под песню российской армии

1.6тЧитать материал на украинском

Телеканал Canal+ создал ролик, в котором показал, что происходит в головах сценаристов во время работы над сюжетом сериала. Видео было снято в Киеве.

Аккомпанемент видео - песня "Эшелонная" в исполнении ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Об этом на своей странице в Twitter пишет журналист Тарас Мищенко.

Французы сняли рекламу в Киеве под песню российской армии
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"А снимали-то в Киеве",- написал Мищенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британская группа Suede сняла в Украине клип к своей новой песне "Life Is Golden", для сюжета видео музыканты выбрали город-призрак Припять, который находится в 30-километровой Чернобыльской зоне отчуждения.

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