Могут "приседать": в Одессе похвастались новым электротранспортом

В КП "Одесгорэлектротранс" прибыли шесть новых современных троллейбусов БКМ-321.

Как сообщил директор коммунального предприятия Дмитрий Жеман на своей странице в Facebook, к концу мая город получит еще четыре троллейбуса, которые уже в пути.

Техника уже начала проходить обкатку, и скоро выйдет на линию, троллейбусы будут работать на маршруте №7.

Троллейбус БКМ-321 – низкопольный, оснащен системой автономного хода, способен перевезти 115 человек, в том числе 26 сидячих.

Также транспорт оснащен пневматической подвеской, что, кроме обеспечения мягкости хода, предоставляет троллейбусу возможность "приседать" на остановках, понижая уровень пола еще на несколько сантиметров для облегчения посадки лиц с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками.

Как сообщал CityOboz, во Львове появятся 50 новых троллейбусов.