Можуть "присідати": в Одесі похвалилися новим електротранспортом

У КП "Одесміськелектротранс" прибули шість нових сучасних тролейбусів БКМ-321.

Як повідомив директор комунального підприємства Дмитро Жеман на своїй сторінці в Facebook, до кінця травня місто отримає ще чотири тролейбуси, які вже в дорозі.

Техніка вже почала проходити обкатку, і скоро вийде на лінію, тролейбуси будуть працювати на маршруті №7.

Тролейбус БКМ-321 - низькопідлоговий, оснащений системою автономного ходу, здатний перевезти 115 чоловік, в тому числі 26 сидячих.

Також транспорт оснащений пневматичною підвіскою, що, крім забезпечення м'якості ходу, надає тролейбусу можливість "присідати" на зупинках, знижуючи рівень підлоги ще на кілька сантиметрів для полегшення посадки осіб з інвалідністю та пасажирів з дитячими колясками.

Як повідомляв CityOboz, у Львові з'являться 50 нових тролейбусів.