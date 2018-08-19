"Помста Всесвіту!" З'явилися апокаліптичні фото потопу в Києві

Вечірня злива в Києві знову перетворила вулиці на річки. У деяких частинах міста води було настільки багато, що вона затопила припарковані автомобілі.

Фото наслідків негоди в центрі міста показав фотограф Володимир Бугаєнко на своїй сторінці в Facebook.

Київ знову затопило facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

В коментарях під публікацією користувачі соцмережі відзначають ефектність фотографій і висловлюють свої співчуття власникам авто, які практично повністю опинилися під брудною дощовою водою.

"Більше висоток, щільніше забудову, ще більше асфальту і плитки! І так буде після кожного дощу!", "Фантастична краса і реальність, яка лакає. Краще б це були кадри з фільму, але не з нашим щастям", - пишуть в коментарях.

"І нікому не пред'явиш претензії за втрату авто. Хто візьме на себе відповідальність за непрацюючі ливнівки? Ніхто. Списали на стихію і все. Щиро співчуваю! Фото - блиск, тільки шкода, що це реальність! Той самий випадок, коли шкодуєш, що не фотошоп! ", - зазначають під публікацією.

"Місто зовсім не готове до таких ситуацій!!!! Зовсім! І нікому немає діла до цього!", - скаржаться користувачі.

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

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