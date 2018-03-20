Гогольfest почнуть проводити в Маріуполі

Оновлений мультидисциплінарний фестиваль Гогольfest відбудеться в Маріуполі.

Захід пройде з 27 квітня по 1 травня, повідомляють організатори проекту.

За п'ять днів у просторі міста відбудеться більше 100 подій. Буде реалізовано 9 напрямків, серед яких театральна і музична програми, різні перфоманси, кіно, візуальне та літературне мистецтво.

На більше 10 локаціях виступлять музичні і театральні групи, художники. Серед них - гості з Швейцарії Kadebostany, проекти "ДахаБраха" і Dakh Daughters і популярні групи сучасної української сцени - "Один в каное", "Tik Tu" і "ЦеШо".

Місцевий сайт Маріуполя зазначає, що для Гогольfest буде організована театральна програма з представниками українського арт-простору. Серед них - опера-реквієм "IYOV", соціальний експеримент "Собача будка", кінетичний перфоманс "... Алt вітер ..." та інші.

Організатори фестивалю відзначають, що Гогольfest переїхав до Маріуполя, тому що з'явилася ініціатива від активної громадськості, яку підтримала міська рада.

"Завдяки фестивалю Маріуполь і Донецька область стають культурно-туристичним центром України. Фестиваль об'єднує ініціативи у всіх видах мистецтва з Маріуполя і області, привертає найактуальніші арт-проекти по всій Україні, створює міжнародні колабораційні проекти з іноземними художниками", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв CityOboz, в Харкові знімають фільм з голлівудськими акторами.