Маковія 2018: як ворожити на майбутнє в Медовий Спас

14 серпня на Медовий Спас прийнято освячувати природні і рукотворні джерела води, щоб відігнати від них злих духів. За давньою традицією нужденних пригощають медом і маком, а також моляться про захист.

На Маковія варто звернутися до Вищих сил з питаннями, які стосуються відносин з оточуючими, але не варто гадати на любов. OBOZREVATEL розповідає про ворожіння на Медовий Спас.

Для ворожіння на Медовий Спас знадобляться три сорти меду: гречаний, липовий і квітковий. Необхідно попросити близьких начинити ним хліб, а потім спробувати його.

Якщо ви вгадали де який мед, значить в житті вашому панує гармонія і спокій. Якщо тільки два сорти, то будьте трохи обережніші, якщо один - придивіться до свого оточення, подумайте наскільки чесні та щирі люди вас оточують.

Якщо не вгадали жодного сорту - не переживайте, оскільки ви перебуваєте під надійним захистом янгола-хранителя.

Ворожіння проти сварки

Додайте в чай ложку меду і скажіть: "Мед, пом'якшити ти запал розгніваних, утихомир їх і прибери всі образи".

Ворожіння на щастя

Опівдні в Медовий Спас потрібно взяти березову кору в ліву руку, а правою обмазати її трьома сортами меду. Потім прикласти кору до чола і сказати: "У мені - і щастя, і радість і благо. Від мене - зло, горе і скверна. Як солодкі три медки - і бджолиний, і квітковий, і липовий. Так нехай же і моє життя буде наповнене всіма цими трьома радостями".

Після цих слів вмийтеся джерельною водою і вимийте в ній березову кору, яка відтепер стане вашим талісманом щастя.

Ворожіння на дітей

Жінці, яка хоче мати дітей, на Медовий Спас треба вмитися колодязною водою. А вмиваючись, примовляти: "Згадай, Спас, про всіх про нас, подаруй кому радість, кому достаток, а мені - дитя. Хай буде так! Амінь!"

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL підготував рецепти страв, які можна приготувати на Медовий Спас.