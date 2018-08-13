Маковея 2018: что нельзя делать на Медовый спас

Во вторник, 14 августа, православные украинцы празднуют Медовый Спас, или Маковей. В этот день принято приходить в храм и благодарить Бога за урожай. В августе пчеловоды собирают мед, поэтому праздник и получил такое название.

Также православная церковь отмечает в этот день Происхождение честных древ Животворящего Креста. Такой праздник появился после того, как в Константинополе произошла страшная эпидемия и единственным спасением для горожан стало освящение всех колодцев и источников воды частью креста, на котором был распят Иисус. Народное название "Маковей" этот праздник получил из-за того, что в августе принято собирать урожай мака и почитать память мучеников Маккавеев. OBOZREVATEL вспомнил главные обычаи и традиции этого дня.

Что принято святить на Медовый Спас

В этот день принято святить в храме мед из нового урожая, воду и мак. При этом, необходимо поделиться медом с нуждающимися.

Что нельзя делать на Медовый Спас

В Медовый Спас запрещено есть мясные, молочные продукты, рыбу и яйца. Работу по дому и на поле также делать не следует. 14 августа нельзя ругаться и желать кому-то зла. Кроме того, нежелательно громко разговаривать в этот день.

Народные приметы на Медовый Спас

Освященный в церкви букет из полевых цветов защищает дом от бед и неудач. Если положить освященный мак под подушку ребенку, то он не будет болеть.

К празднику ранее возникли следующие приметы:

- На Маковея лето заканчивается, а осень начинается.

- Какая погода в Медовый Спас, таким будет праздник и в следующем году.

- Пришел Медовый Спас - готовь шубу про запас.

- Если на Маковея идет дождь, лесных пожаров будет мало.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подготовил рецепты блюд, которые можно приготовить на Медовый Спас.