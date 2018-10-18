"Люди выстроились в очередь": в Киеве открыли еще один магазин знаменитой сети

18 октября в Киеве открыли второй в Украине брендовый магазин H&M.

Церемония открытия состоялась в торговом центре SkyMall, уже в 9 утра посетителей начали запускать внутрь, сообщает Информатор.

Чтобы попасть в магазин, покупателям нужно было занять очередь.Некоторые даже взяли с собой раскладные стулья и подушки, чтобы скрасить ожидание.

Также, первый человек в очереди получил подарочный сертификат на 3000 гривен, второй - на 2000 гривен, а третий - на тысячу гривен. Следующие 997 покупателей получили по 200 гривен на покупки одежды.

Церемонию открытия вел известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко, а публику развлекал музыкальный коллектив "KADNAY".

Стоит отметить, что в честь открытия магазина одежду можно будет приобрести со скидкой 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве еще до открытия знаменитого магазина брендовой одежды H & M 18 августа выстроилась огромная очередь.