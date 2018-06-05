УкрEngРус
Регистрация
КияниМедОбоз

Львовянин удивил благородным поступком в экстренной ситуации. Видео

1.3тЧитать новость на украинском

Во Львове мужчина после грозы 4 июня организовал на велосипеде переправу людей через огромную лужу, которую невозможно было обойти.

Видео благородного поступка опубликовали очевидцы в Facebook.

"Этот парень помогал людям перейти через большую лужу во время ливня на улице Лычаковской. Люди, которые сбросили данное видео считают, что другие должны видеть, какие у нас бывают хорошие люди", - написал Игорь Зинкевич.

О мужчине известно немного – его зовут Павел Янковский, работает рядом в фастфуде.

Как сообщал CityOboz, ранее Львов накрыло редкое погодное явление.

Тема
Lviv.City
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги