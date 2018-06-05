Львів'янин здивував благородним вчинком в екстреній ситуації. Відео

У Львові чоловік після грози 4 червня організував на велосипеді переправу людей через величезну калюжу, яку неможливо було обійти.

Відео благородного вчинку опублікували очевидці в Facebook.

"Цей хлопець допомагав людям перейти через велику калюжу під час зливи на вулиці Личаківській. Люди, які скинули дане відео вважають, що інші повинні бачити, які у нас бувають хороші люди", - написав Ігор Зінкевич.

Про чоловіка відомо небагато - його звуть Павло Янковський, працює поруч у фастфуді.

Як повідомляв CityOboz, раніше Львів накрило рідкісне погодне явище.