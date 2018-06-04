Львов накрыло редкое погодное явление: фото и видео

Во Львове после обеда 4 июня резко ухудшились погодные условия, пошел дождь с молнией и громом, а затем посыпался град.

Фотографии града размером с перепелиное яйцо опубликовали в соцсетях пользователи.

Также из-за непогоды на пересечении улицы Городецкой и проспекта Черновола на проезжую часть упали ремонтные конструкции с дома.

Кроме того, как сообщили на горячей линии города, на углу ул. Галицкой и пл. Рынок упала часть фасада дома. В результате падения обломков пострадал гражданин Айзербаджана. Мужчина госпитализирован в больницу.

Как сообщал CityOboz, в центре Львова восстановят пассаж.