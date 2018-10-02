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КияниМедОбоз

KyivNotKiev: Украина запустила масштабную кампанию для иностранцев

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МИД совместно с Центром стратегических коммуникаций призывают украинцев обращаться к иностранным СМИ с просьбой использовать правильное написание названия Киева.

Онлайн кампания называется "#CorrectUA". В ее рамках украинцы хотят добиться корректного употребления слова Киев - не как "Kiev", а как "Kyiv", сообщают на сайте МИД.

KyivNotKiev: Украина запустила масштабную кампанию для иностранцев

"Привет, мое имя Кый, не Кие. Вот почему мой город называется Киев"

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Каждый день на страницах ведомства в Facebook и Twitter будут появляться посты, содержащие случаи некорректного употребления названия Киев крупными иностранными СМИ как "The New York Times", "BBC", "Reuters" и другие.

Также использовать хэштеги #KyivNotKiev, #CorrectUA просят и всех граждан Украины. Нужно тегнуть иностранные СМИ в сети и обратиться к ним с просьбой употреблять название города корректно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее показали подборку самых красивых фото осенней столицы из сети.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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