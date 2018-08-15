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Квас и вата: появились фото, как проходит курортный сезон в Феодосии

2.3тЧитать новость на украинском

Феодосия – является одним из старейших городов Европы. Его основали в 6 веке до н.э. На сегодняшний день здесь находится множество исторических достопримечательностей, санаториев и других мест, которые привлекают туристов.

Чтобы узнать кто приезжает в город на отдых и какие там ожидаются развлечения журналисты "Крым Реалии" отправились на местные пляжи.

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Туристам, которые приехали в приморский город предлагают сделать фото на фоне баннера, на котором нарисовано море. Стоит такое "удовольствие" 20 грн.

Вата пользуется популярностью на аннексированном полуострове.

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Детей развлекает Кунг-фу Панда.

Турист прокладывает маршрут.

Время отдыха.

Большая часть пляжей оборудована спасательными пунктами.

Центральный пляж Феодосии "Камешки", набережная Десантников.

Красивые облака на пляже "Восход".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Президент Украины Петр Порошенко поделился трогательным видео о Крыме и коренных народах полуострова. Он напомнил о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации, переживают притеснения и издевательства.

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Комментарии на сайте не модерированы
Мазепа Іван
Мазепа Іван
А вчера на "Обозе" были другие фотографии с радостным заголовком о пустующих пляжах в Феодосии.
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