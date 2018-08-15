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Квас і вата: з'явилися фото, як проходить курортний сезон у Феодосії

2.2тЧитати новину російською

Феодосія - є одним з найстаріших міст Європи. Його заснували в 6 столітті до н.е. На сьогоднішній день тут знаходиться безліч історичних пам'яток, санаторіїв та інших місць, які приваблюють туристів.

Щоб дізнатися хто приїжджає в місто на відпочинок і як там можна розважитись журналісти "Крим Реалії" вирушили на місцеві пляжі.

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Туристам, які приїхали в приморське місто пропонують зробити фото на тлі банера, на якому намальовано море. Коштує таке "задоволення" 20 грн.

Вата користується популярністю на анексованому півострові.

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Охолоджений квас і лимонад в бочках рятує в спеку

Дітей розважає Кунг-фу Панда.

Турист прокладає маршрут.

Час відпочинку.

Велика частина пляжів обладнана рятувальними пунктами.

Центральний пляж Феодосії "Камінці".

Красиві хмари на пляжі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Президент України Петро Порошенко поділився зворушливим відео про Крим і корінні народи півострова. Він нагадав про долю кримських татар, які зараз живуть в умовах російської окупації, переживають утиски і знущання.

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Комментарии на сайте не модерированы
Мазепа Іван
Мазепа Іван
А вчера на "Обозе" были другие фотографии с радостным заголовком о пустующих пляжах в Феодосии.
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