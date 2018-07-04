Ночь на Ивана Купала 2018: что нельзя делать

Купальская ночь – особая ночь в году. Мы привыкли к тому, что на Купала принято прыгать через костер и искать цвет папоротника.

Славяне верили, что в ночь на Купала нельзя было спать, что-то отдавать из дома или одалживать деньги, брать в руки найденные монеты и вещи. Кроме того, нельзя было не прийти к купальскому костру – за это женщину могли записать в ведьмы.

Но на самом деле обрядов, которые практикуются в ночь с 6 на 7 июля, огромное множество. Прежде всего, на исполнение желаний. Славяне верили, что всё, загаданное в эту ночь, подлежит обязательной реализации.

О том, как с пользой для себя провести ночь на Купала, как правильно загадать желания, как заручиться поддержкой стихий OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

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Как я уже говорил, праздников Купалы – два.

В ночь с 6 на 7 июля отмечается второй Купала. Бог Солнца, который вступил в силу во время летнего солнцестояния 21 июня, и богиня Воды, которая получила новый импульс благоприятной энергии, сочетаются браком.

Полное название этого праздника в переводе с санскрита – "Свадьба Огня и Воды в Ночь пробуждения времени". Согласно древним ведическим традициям, главной стихией является время – все остальные стихии родились именно из него.

Время, как и любая иная среда, имеет периоды колебаний – образно выражаясь, периоды подъема и периоды спада временной волны. Считалось, что те события, которые начаты на подъеме временной волны, обречены на успех, а те, которым старт был дан на спаде этой волны, могут долго не реализовываться.

Считалось, что именно в ночь с 6 на 7 июля идет подъем временной волны во всех точках. Поэтому желания, загаданные в купальскую ночь, обязательно должны сбыться.

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Как правильно провести Купальскую ночь

Сжечь куклу, прыгнуть через костер, искупаться в реке

Прежде всего, избавляются от негатива. То, что делал Карл Густав Юнг в психоанализе, наши предки делали на тысячи лет раньше.

Они сплетали куклу из сухой травы, а затем наговаривали на нее все негативные качества и обстоятельства, от которых хотели избавиться. Например, "это мой страх", "это моя болезнь", "это моя неуверенность", "это моя жадность", "это мое безденежье", "это моя лень" - и так далее.

Когда ночью разжигается купальский костер, первое действие – сжигание в нем этих кукол. Кукла сгорает, и по симпатической связи человек избавляется от того, что было на ней "записано".

В Купальскую ночь также было обязательно прыгнуть через огонь, потому что считалось, что он освящается прямиком от космических сил и очищает от любого негатива.

После этого купались в реке, что также было символом очищения от негатива.

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С кострами связаны и другие ритуалы. Например, хождение по углям, хороводы вокруг костра, приношение даров огню. Можно бросить в него несколько зерен пшеницы как пожертвование для того, чтобы уродился хороший урожай пшеницы.

Обеспечить себе карьерный рост

В Купальскую ночь, у костра, в другом месте или даже дома, можно 7 раз произнести такую формулу:

"Трава выше земли, а я – выше травы". В течение года человек должен сделать успешную карьеру.

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Загадать 300 желаний

Как я уже говорил, эта ночь – уникальное время для загадывания желаний.

Для этого используем известную схему. Сначала заряжаемся энергией – путем медитации или соединения со стихиями, потом представляем четкую картинку уже исполненного желания. Например, если мы хотим построить дом, то дом уже построен, если мы желаем здоровья близкому человеку, человек уже здоров - и так далее.

Затем испытываем сильное желание – "очень хочу, чтобы это исполнилось".

В завершение – отпускаем эту мыслеформу во вселенную.

То же самое проделываем со всеми остальными желаниями. В эту мистическую ночь загадывали от 5 до 300 желаний.

Привести в движение стихии

В эту ночь также обращались к стихиям, чтобы обеспечить их помощь в разных вопросах.

Самый простой способ – произнесение ведической формулы:

Силы воздуха, окажите помощь с востока,

Силы времени, окажите помощь с юго-востока,

Силы огня, окажите помощь с юга,

Силы молнии, окажите помощь с юго-запада,

Силы воды, окажите помощь с запада,

Силы осознания, окажите помощь с северо-запада,

Силы земли, окажите помощь с севера,

Силы эфира, окажите помощь с северо-востока,

Силы звездного света, окажите помощь с неба,

Силы плодородия, окажите помощь с земли.

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Когда произносишь эти слова, все стихии пробуждаются, закручивается вихрь стихий. Если эту формулу произнести несколько раз, этот вихрь будет работать на исполнение желаний в материальном мире.

Испытать венок на плавучесть

В эту ночь на реку опускали венки. Интересно, что подобный обряд ежедневно проводят в Ганге.

Суть обряда, который проводят в Индии, такова. Человек обращается к Высшим силам, например, с такой просьбой: "Помогите мне найти спутницу жизни и создать счастливую семью", "Помогите наладить бизнес" и так далее.

Произнеся это желание, на воду опускают венок с зажженной свечой или ароматической палочкой.

Если венок поплыл, это означает, что боги пообещали помочь в исполнении желания. Если венок пошел ко дну, это не значит, что боги не помогут – это значит, что у человека есть какие-то внутренние недостатки, карма или грехи, которые препятствуют исполнению этого желания.

В таком случае следует взять еще один венок, и еще один, и еще – и так до тех пор, пока венок не поплывет. Эта настойчивость показывает богам, что человек готов работать ради исполнения желания. И боги соглашаются помогать.

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Возвращаясь к празднику Купалы. Если ваш купальский венок утонул, это не значит, что нужно остановиться. Это значит, что матери-воде надо подарить что-то еще, чтобы она помогла вам решить ваши жизненные вопросы. Можно дарить фрукты, например, яблоко – его необходимо бросить в реку или в море.

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Найти цвет папоротника

В купальскую ночь ищут цвет папоротника. На самом деле, существует много видов папоротников, и некоторые из них могут цвести. Каждый вид известен своими дарами. Тот, о котором повествуют славянские легенды – это черный папоротник, который растет на границе леса и болота.

Считается, что, если проглотить цвет такого папоротника, можно открыть очень большие способности – ясновидения, яснознания, целительства и так далее.

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Считается, что на летнее солнцестояние, в Ярилин день и на Купала лекарственные травы заряжены силой самой природой, поэтому их стараются как можно больше собрать и заготовить.

Большую часть обрядов, о которых я рассказал, можно проводить в домашних условиях. Вместо костра можно использовать свечу, вместо реки – ванну с водой. Эти обряды все равно будут "работать".