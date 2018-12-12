Киевский театр покажет зрителям "запрещенное" закулисье

20 декабря в 19:00 в малом зале Дворца "Украина" покажут необычный спектакль от киевского театра "Тысячелетие" под названием "Зрителям смотреть воспрещается". Одну из главных ролей исполнит народная артистка Украины Тамара Яценко

Комедия-изнанка, поставленная по пьесе французского сценариста и актера Жана Марсана, - это театр о театре, а также о нашей жизни. Никакого лицедейства, теперь только правда: борьба не на жизнь, а на смерть, жесткая конкуренция за главную роль, иголки в корсеты, подножки и подлянки - все как есть в настоящем закулисье каждого театра или в офисе каждой второй фирмы. Посмотрите, что кипит на театральной "кухне", чтобы рассказывать всем, что вы знаток столичных актерских интриг.

Купить билеты на спектакль можно онлайн.

Как писал OBOZREVATEL, столичный концерт побил рекорд.