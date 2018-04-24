Киевлянам расскажут о фатальных женщинах города

В столице 28 апреля состоится экскурсия "Фатальные женщины Киева".

За тысячу лет существования Киева представительницы прекрасного пола оставили неизгладимый след в его истории.

Даже основания города не обошлось без женщины ... "Les Femmes Fatales" - "роковые женщины" ... Марко Вовчок, Мария Тарновская, Валентина Николаевна Санина-Шлее, Маргарита Криницына и другие.

Они сводили с ума мужчин, ради них сдвигали горы и шли на смерть, делали глупости и подвиги, открывали новые земли и новые звезды.

Прогуливаясь по улочкам города, вы узнаете волнующие истории о любви, отчаяние и грандиозной силе воли желанных и опасных женщин, а также увидите места, которые так или иначе связаны с их жизнью.

Начало экскурсии: 28 апреля, 11:00

Место встречи: Киев, Майдан Незалежности

Как сообщал CityOboz, в Киеве пройдет большая выставка тюльпанов.