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Киевлянам предлагают выбрать темы социальной рекламы 

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Управление по вопросам рекламы КГГА объявляет запуск проекта-инициативы "Социальная реклама глазами киевлян".

Голосование будет проводиться на странице управление в Facebook.

Сначала выберут пять тем для социальной рекламы, а после начнется голосование за лучшие макеты по выбранным темам.

Предложить собственную идею можно в комментариях по ссылке.

Проект-инициатива состоит из четырех основных этапов:

  • Выбор тем социальной рекламы. Каждый желающий может предложить месседж, который, по его мнению, актуален в наше время и наиболее остро волнует людей. Далее все темы соберут и предложат пользователям проголосовать. После отдельным постом опубликуют ТОП-5 лучших месседжей, которые получили наибольшее количество голосов.

  • Конкурс макетов для избранных месседжей. Все желающие могут предложить собственное оформление социальной рекламы. Далее, по аналогии с первым этапом, все макеты соберут, выставят на голосование и выберут лучшие по количеству голосов.

  • Информирование о дате и территории размещения социальной рекламы.

  • Фотоотчет о размещенной социальной рекламе на улицах Киева.

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Тема
Kyiv.City
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