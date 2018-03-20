Киевлянам предлагают выбрать темы социальной рекламы 

Управление по вопросам рекламы КГГА объявляет запуск проекта-инициативы "Социальная реклама глазами киевлян".

Голосование будет проводиться на странице управление в Facebook.

Сначала выберут пять тем для социальной рекламы, а после начнется голосование за лучшие макеты по выбранным темам.

Предложить собственную идею можно в комментариях по ссылке.

Проект-инициатива состоит из четырех основных этапов: