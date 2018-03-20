Киевлянам предлагают выбрать темы социальной рекламы 

Управление по вопросам рекламы КГГА объявляет запуск проекта-инициативы "Социальная реклама глазами киевлян".
Голосование будет проводиться на странице управление в Facebook.
Сначала выберут пять тем для социальной рекламы, а после начнется голосование за лучшие макеты по выбранным темам.
Предложить собственную идею можно в комментариях по ссылке.
Проект-инициатива состоит из четырех основных этапов:
Выбор тем социальной рекламы. Каждый желающий может предложить месседж, который, по его мнению, актуален в наше время и наиболее остро волнует людей. Далее все темы соберут и предложат пользователям проголосовать. После отдельным постом опубликуют ТОП-5 лучших месседжей, которые получили наибольшее количество голосов.
Конкурс макетов для избранных месседжей. Все желающие могут предложить собственное оформление социальной рекламы. Далее, по аналогии с первым этапом, все макеты соберут, выставят на голосование и выберут лучшие по количеству голосов.
Информирование о дате и территории размещения социальной рекламы.
Фотоотчет о размещенной социальной рекламе на улицах Киева.
Читайте все новости по теме "Kyiv.City" на Обозревателе.