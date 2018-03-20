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Киянам пропонують обрати теми соціальної реклами

1.2тЧитати новину російською

Управління з питань реклами КМДА оголошує запуск проекту-ініціативи "Соціальна реклама очима киян".

Голосування буде проводитися на сторінці управління в Facebook.

Спочатку виберуть п'ять тем для соціальної реклами, а після почнеться голосування за кращі макети по обраним темам.

Запропонувати власну ідею можна в коментарях за посиланням.

Проект-ініціатива складається з чотирьох основних етапів:

  • Вибір тем соціальної реклами. Кожен бажаючий може запропонувати меседж, який, на його думку, є актуальним в наш час і найбільш гостро хвилює людей. Далі усі теми зберуть і запропонують користувачам проголосувати. Після окремим постом опублікують Топ-5 кращих меседжів, які отримали найбільшу кількість голосів.

  • Конкурс макетів для обраних меседжів. Всі бажаючі можуть запропонувати власне оформлення соціальної реклами. Далі, за аналогією з першим етапом, макети зберуть, виставлять на голосування і оберуть кращі за кількістю голосів.

  • Інформування про дату і території розміщення соціальної реклами.

  • Фотозвіт про розміщену рекламу на вулицях Києва.

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Kyiv.City
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