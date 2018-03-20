Киянам пропонують обрати теми соціальної реклами

Вибір тем соціальної реклами. Кожен бажаючий може запропонувати меседж, який, на його думку, є актуальним в наш час і найбільш гостро хвилює людей. Далі усі теми зберуть і запропонують користувачам проголосувати. Після окремим постом опублікують Топ-5 кращих меседжів, які отримали найбільшу кількість голосів.