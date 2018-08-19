Киев затопило: как столица борется со стихией. Cвежие фото

Мощный ливень, который прошел в Киеве в ночь на 19 августа, превратил улицы в центре города в полноводные реки. Для того, чтобы убрать последствия непогоды, на столичных улицах работает 91 единица спецтехники коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Еще 178 работников предприятия привлечены к ручной уборке. Об этом заявил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев.

Столичные коммунальщики борются с последствиями ливня kyivcity.gov.ua

"119 работников предприятия и 79 единиц спецтехники ночью боролись с последствиями непогоды. К сожалению, интенсивный ливень, град и шквальный ветер, которые смывали почву, песок, а также большое количество мусора от торговых площадок, привели к подтоплению некоторых участков улично-дорожной сети, в том числе на улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича", - отметил Александр Густелев.

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Он также подчеркнул, что в течение часа подтопления на улице Эспланадной городские службы ликвидировали. По состоянию на 6:00 утра проезжая часть Эспланадной была полностью очищена от грунта, ила, камней, песка, которые "принесло" с улиц Мечникова, Шелковичной, Госпитальной, Рогнединской, бульвара Леси Украинки.

В настоящее время продолжаются работы по очистке тротуаров на этих улицах.

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Самая сложная ситуация, по словам руководителя "Киевавтодора", на улице Антоновича, где в результате непогоды разрушен участок проезжей части.

"На Антоновича по заказу "Киивтепленерго" ведутся работы по прокладке тепловой сети. По предварительным выводам, в связи с проведением работ с нарушением технологии, при интенсивных осадках в ночь с 18 на 19 августа состоялся значительный выброс грунтовых масс под проезжую часть. А это привело к закупориванию дождеприемных колодцев и значительно увеличило поверхностный сток на дороге. Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть. Следствием этого стало разрушение конструктивных слоев дорожного покрытия на участке от ул. Физкультуры до Жилянской. Сейчас дорожники устраняют последствия этой ситуации", - отметил Александр Густелев.

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Он также сообщил, что в понедельник, 20 августа, общая комиссия КП "Плесо", Департамента благоустройства КМДА, "Киевавтодора" и других специалистов проведет обследование русла реки Лыбидь от места впадения в р. Днепр, а также участков открытых и закрытых русел.

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