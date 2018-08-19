Київ затопило: як столиця бореться зі стихією. Свіжі фото

Потужна злива, яка пройшла в Києві в ніч на 19 серпня, перетворила вулиці в центрі міста на повноводні ріки. Для того, щоб прибрати наслідки негоди, на столичних вулицях працює 91 одиниця спецтехніки комунальної корпорації "Київавтодор".

Ще 178 працівників підприємства залучені до ручного прибирання. Про це заявив керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв.

Столичні комунальники борються з наслідками зливи kyivcity.gov.ua

"119 працівників пiдприємства та 79 одиниць спецтехнiки вночi боролися з наслiдками негоди. На жаль, інтенсивна злива, град та шквальний вітер, що змивали ґрунт, пiсок, а також велику кількість сміття від торгівельних майданчиків, призвели до підтоплень деяких ділянок вулично-дорожньої мережі, зокрема на вулицях Еспланадній, Басейній, Антоновича", – зазначив Олександр Густєлєв.

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Він також підкреслив, що протягом години підтоплення на вулиці Еспланаднiй міські служби ліквідували. Станом на 06:00 ранку проїжджа частина Еспланадної була повністю очищена від ґрунту, мулу, каміння, піску, які "принесло" на вулиці Басейну та Еспланадну з вулиць Мечникова, Шовковичної, Госпітальної, Рогнединської, бульвару Лесі Українки.

Наразі продовжуються роботи з очищення тротуарів на цих вулицях.

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Найскладніша ситуація, за словами керівника "Київавтодору", на вулиці Антоновича, де внаслідок негоди зруйновано ділянку проїжджої частини.

"На Антоновича на замовлення "Київтепленерго" ведуться роботи з прокладання теплової мережі. За попередніми висновками, у зв'язку з проведенням робіт з порушенням технології, при інтенсивних опадах вночі з 18 на 19 серпня відбувся значний викид ґрунтових мас під проїжджу частину. А це призвело до закупорювання дощоприймальних колодязів та значно збільшило поверхневий сток на дорозі. Значнi маси дощової води через відкриті котловани пішли на проїжджу частину. Наслiдком цього стало руйнування конструктивних шарiв дорожнього одягу на ділянці вiд вул. Фізкультури до Жилянської. Зараз дорожники усувають наслідки цiєї ситуації", – зазначив Олександр Густєлєв.

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Він також повідомив, що в понеділок, 20 серпня, спiльна комiciя КП "Плесо", Департаменту благоустрою КМДА, "Київавтодору" та інших фахівців проведе обстеження русла річки Либідь вiд місця впадіння в р. Дніпро, а також ділянок відкритих та закритих русел.

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