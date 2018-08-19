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КияниМедОбоз

Смыло дождем: в центре Киева возле "Укравтодора" провалился асфальт

7.5тЧитать новость на украинском

Дожди, грозы и затопление улиц в Киеве не прошли бесследно и для асфального покрытия. В центре города, неподалеку от пересечения улиц Жилянской и Антоновича, провалился асфальт на проезжей части.

Фото огромной воронки посреди дороги опубликовал в Facebook пользователь Алексей Алексеев.

В центре Киева провалился асфальт

facebook.com/oleksii.oleksiev, Анастасия Багалика

"Как раз "Укравтодор" рядом", - отмечает автор поста.

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facebook.com/oleksii.oleksiev, Анастасия Багалика

facebook.com/oleksii.oleksiev, Анастасия Багалика

facebook.com/oleksii.oleksiev, Анастасия Багалика

"Градом побило?", - интересуются в комментариях пользователи соцсети.

"Теперь так будет всегда. Неконтролируемая застройка на старую инфраструктуру, асфальт и бетон с шифером не впитывают воду", "Асфальт как раз и не смыло. Вымыло грунт под ним. При таких количествах воды еще и склоны могут поехать", - отмечают под фото.

В пресс-службе патрульной полиции Киева подтвердили, что из-за повреждения асфальтного покрытия на участке от улицы Антоновича, 50 до улицы Физкультуры ограничено движение транспорта. Более детальную информацию правоохранители пока не предоставили, сообщает РБК-Україна.

"Последняя информация, которая поступала нам - о том, что движение от улицы Антоновича, 50 до улицы Физкультуры в связи с повреждением асфальтового покрытия ограничено. Когда движение будет восстановлено - пока неизвестно, однако информация меняется достаточно быстро. Но сколько времени движение будет перекрыто - я сказать не могу", - заявили в патрульной полиции.

Ранее CityOboz показывал впечатляющие фото последствий грозы в Киеве.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
После дождя на сайте намыло разного мусора из-за пАребрика!
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
"Природа смывает го*вно". Еще бы всю свидомразь смыло с древнерусского города Киева.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Красиво!!! Нехер на майдане скакать, лучше бы страной занялись. И ещё, очень удивляет тот факт, что ни один кастрюлеголовый кретин, не увидел во всём этом руку Кремля. Неужели Украина начала выздоравливание???
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