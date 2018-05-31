Киев засветился в рекламе всемирно известного бренда: видео

Киев засветился в рекламе капсульной коллекции всемирно известного спортивного бренда Nike и нью-йоркского дизайнера Мэтью Уильямса.

Видео под названием "Captured Motion" опубликовано на британском канале Nowness.

Автором короткометражного фильма стал французский режиссер Тибо Греве. Сьемки проводились в Украине на киевском карьере завода "СБК-Озера".

Исполнительный продюсер ролика – украинская студия Family Production, которая ранее работали над рекламой Diesel в Киеве.

Как писал CityOboz, ранее популярный корейский бойз-бенд NCT U снял стильный клип в Киеве.