Киев засветился в рекламе всемирно известного бренда: видео

Киев засветился в рекламе капсульной коллекции всемирно известного спортивного бренда Nike и нью-йоркского дизайнера Мэтью Уильямса.
Видео под названием "Captured Motion" опубликовано на британском канале Nowness.
Автором короткометражного фильма стал французский режиссер Тибо Греве. Сьемки проводились в Украине на киевском карьере завода "СБК-Озера".
Исполнительный продюсер ролика – украинская студия Family Production, которая ранее работали над рекламой Diesel в Киеве.
Как писал CityOboz, ранее популярный корейский бойз-бенд NCT U снял стильный клип в Киеве.