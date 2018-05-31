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Київ засвітився в рекламі всесвітньо відомого бренду: відео

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Київ засвітився в рекламі капсульної колекції всесвітньо відомого спортивного бренду Nike і нью-йоркського дизайнера Метью Уїльямса.

Відео під назвою "Captured Motion" опубліковано на британському каналі Nowness.

Автором короткометражного фільму став французький режисер Тібо Греве. Зйомки проводилися в Україні на київському кар'єрі заводу "СБК-Озера".

Виконавчий продюсер ролика - українська студія Family Production, яка раніше працювали над рекламою Diesel в Києві.

Як писав CityOboz, раніше популярний корейський бойз-бенд NCT U зняв стильний кліп в Києві.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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