Київ засвітився в рекламі всесвітньо відомого бренду: відео

Київ засвітився в рекламі капсульної колекції всесвітньо відомого спортивного бренду Nike і нью-йоркського дизайнера Метью Уїльямса.

Відео під назвою "Captured Motion" опубліковано на британському каналі Nowness.

Автором короткометражного фільму став французький режисер Тібо Греве. Зйомки проводилися в Україні на київському кар'єрі заводу "СБК-Озера".

Виконавчий продюсер ролика - українська студія Family Production, яка раніше працювали над рекламою Diesel в Києві.

Як писав CityOboz, раніше популярний корейський бойз-бенд NCT U зняв стильний кліп в Києві.