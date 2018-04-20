Киев закупит новые автобусы, трамваи и вагоны фуникулера

В Киеве будет обновлен подвижной состав общественного транспорта.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, "Киевпастранс" примет участие в проекте "Городской общественный транспорт Украины" для привлечения займа Европейского инвестиционного банка.

"Речь идет о предоставлении разрешения на привлечение кредита от Европейского инвестиционного банка в размере 50 млн евро на закупку автобусов, трамваев и вагонов киевского фуникулера", - отметил он.

Поворозник уточнил, что процентная ставка не превысит 2,5% годовых в евро, срок привлечения средств - от 5 до 22 лет с даты последней выборки каждого транша.

"Использование этих средств будет продолжаться под контролем и эгидой непосредственно Европейского инвестиционного банка. Это решение также согласовано с Министерством финансов и Министерством инфраструктуры", - добавил первый зампредседателя КГГА.

По его словам, участие в проекте даст возможность осовременить и приобрести:

17 модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра, приспособленных для обслуживания пассажиров с инвалидностью;

112 автобусов большой и особо большой вместимости с низким уровнем пола;

оборудование для реконструкции фуникулера с заменой тягового оборудования, кабин, систем управления тягой и систем безопасности и связи.

Как сообщал CityOboz, в Днепре испытали новый трамвай.