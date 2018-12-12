''Какой кошмар'': киевлян разозлила новогодняя инсталляция в центре города

В Киеве весьма необычным образом украсили улицу Сагайдачного. К столбам привязали елки, а посреди самой улицы установили странные иллюминации.

Пользователи сети отметили, что такие "украшения" не создают атмосферу праздника, а наоборот портит ее. Фото на своей странице в Facebook разместила Дарья Круж.

"Если срубленные и привязанные к столбам елочки, а также уродливые статуи животных, выглядящие так, словно кто-то обобрал реквизиторскую театра для бесстрашных детей совка. В нагрузку к этому представьте метровые фигуры по работам Марии Примаченко из дешевой фанеры на подиумах, оббитых гаденьким материалом белого цвета имитирующего снег", - написала девушка.

В сети отметили, что улица выглядит ужасно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в центре столицы начали украшать главную елку Украины. Дерево высотой 25 метров, намерены украсить тысячами игрушек холодных цветов. Всего на Софийской площади будет размещено около 3 километров гирлянд