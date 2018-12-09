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Тысячи игрушек и километры гирлянд: в Киеве начали украшать главную елку страны. Первые фото

1.1тЧитать материал на украинском

В центре столицы начали украшать главную елку Украины. Дерево высотой 25 метров, намерены украсить тысячами игрушек холодных цветов. Всего на Софийской площади будет размещено около 3 километров гирлянд

Главную новогоднюю елку на Софийской площади планируют зажечь 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая. Об этом сообщает "УНН".

Тысячи игрушек и километры гирлянд: в Киеве начали украшать главную елку страны. Первые фото
Новости
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Отметим, что .особенностью главного новогоднего дерева будет экран, через который гости мероприятия смогут передать поздравления, которое услышат сразу на двух площадях - Софийской и Контрактовой.

Тысячи игрушек и километры гирлянд: в Киеве начали украшать главную елку страны. Первые фото
Тысячи игрушек и километры гирлянд: в Киеве начали украшать главную елку страны. Первые фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, к новогодним праздникам в Харькове появится "елка" из льда, которая засияет всеми цветами радуги. Так, инсталляцию "Ледяной фонтан" готовят из металлической конструкции высотой в четырнадцать метров.

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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вопрос ко всем....А почему нельзя на Обозревателе комментировать...ТИМОШЕНКУ?????????????????????????????????????????????
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