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С баром и террасой: в Киеве нашли интересное применение старым вагонам метро

1.7тЧитать материал на украинском

В Киеве строят хостел из старых вагонов метро. В нем будет терраса, бар, совместные и отдельные комнаты.

Располагаться хостел будет на Подоле - в районе улицы Набережно-Крещатицкой. Об этом на своей странице в Facebook написал киевлянин Андрей Николаев.

С баром и террасой: в Киеве нашли интересное применение старым вагонам метро
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Бизнесмен Михаэль Гальперин за 546 тысяч гривен купил списанные вагоны киевского метро и делает из них хостел с террасой для отдыха и баром. В данный момент базовые работы по установке вагонов уже закончены.

С баром и террасой: в Киеве нашли интересное применение старым вагонам метро

Как ранее писал OBOZREVATEL, на станции метро "Осокорки" нарисовали последний из восьми муралов в рамках проекта More than Us. На рисунке изобразили украинского военного Владимира Доноса.

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