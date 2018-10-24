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''Как всегда безнаказанно'': в сети скандал из-за ограбления девушки в Киеве

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Пользователи сети возмущены что в Киеве на бульваре Шевченка девушку попытались ограбить граждане ромской национальности. Им не удалось осуществить задуманное только благодаря прохожей, которая заметила грабеж.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинка Людмила Клиндухова. В комментариях отметили, что такая ситуация в этом месте происходит не впервые.

''Как всегда безнаказанно'': в сети скандал из-за ограбления девушки в Киеве
Новости
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"На бульваре Щевченка, у м.Университет, воровки работают. Украли кошелек. И с перепугу вернули, потому небезразлична прохожая подняла крик. Работали три женщины. Аккуратно одетые. Ромы! Выслеживает рюкзаки", - написала пострадавшая.

Пользователи сети возмущены поведение грабителей.

''Как всегда безнаказанно'': в сети скандал из-за ограбления девушки в Киеве
''Как всегда безнаказанно'': в сети скандал из-за ограбления девушки в Киеве

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве устроили новые ''разборки'' с ромами.

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