''Как всегда безнаказанно'': в сети скандал из-за ограбления девушки в Киеве

Пользователи сети возмущены что в Киеве на бульваре Шевченка девушку попытались ограбить граждане ромской национальности. Им не удалось осуществить задуманное только благодаря прохожей, которая заметила грабеж.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинка Людмила Клиндухова. В комментариях отметили, что такая ситуация в этом месте происходит не впервые.

"На бульваре Щевченка, у м.Университет, воровки работают. Украли кошелек. И с перепугу вернули, потому небезразлична прохожая подняла крик. Работали три женщины. Аккуратно одетые. Ромы! Выслеживает рюкзаки", - написала пострадавшая.

Пользователи сети возмущены поведение грабителей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве устроили новые ''разборки'' с ромами.