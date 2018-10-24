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''Як завжди безкарно'': в мережі скандал через пограбування дівчини в Києві

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Користувачі мережі обурені, що в Києві на бульварі Шевченка дівчину спробували пограбувати громадяни ромської національності. Їм не вдалося здійснити задумане тільки завдяки жінці, яка помітила грабіж.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала українка Людмила Кліндухова. У коментарях зазначили, що така ситуація в цьому місці відбувається не вперше.

''Як завжди безкарно'': в мережі скандал через пограбування дівчини в Києві
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"На бульварі Щевченко, біля м. Університет, злодійки працюють. Вкрали гаманець. І з переляку повернули, бо небайдужа перехожа підняла крик. Працювали три жінки. Акуратно одягнені. Роми! Вистежують рюкзаки", - написала постраждала.

Користувачі мережі обурені поведінкою грабіжників.

''Як завжди безкарно'': в мережі скандал через пограбування дівчини в Києві
''Як завжди безкарно'': в мережі скандал через пограбування дівчини в Києві

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві влаштували нові ''розборки'' з ромами.

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