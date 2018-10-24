В Киеве устроили новые ''разборки'' с ромами: видео

В Киеве на железнодорожном вокзале националисты устроили разборки с ромами.

Об этом на своей странице в Facebook написал радикал Сергей Бондарь. На опубликованном им видео можно увидеть агрессивное поведение задержанных. По словам автора, за день было поймано около 60 грабителей. Всех доставили с районное отделение полиции, но позже отпустили.

Автор ролика отметил, что пострадавшие в большинстве случаев отказываются обращаться в полицию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Ужгороде ромы жестоко избили подростков, отрабатывающих трюки на скейтах. Это произошло на ступеньках драматического театра, которые являются излюбленным местом для молодежи. На парней набросились пятеро ромов и без разговоров начали бить.