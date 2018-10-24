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В Киеве устроили новые ''разборки'' с ромами: видео

8.8тЧитать материал на украинском

В Киеве на железнодорожном вокзале националисты устроили разборки с ромами.

Об этом на своей странице в Facebook написал радикал Сергей Бондарь. На опубликованном им видео можно увидеть агрессивное поведение задержанных. По словам автора, за день было поймано около 60 грабителей. Всех доставили с районное отделение полиции, но позже отпустили.

В Киеве устроили новые ''разборки'' с ромами: видео
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"На полу туалетная бумага и 13 детей": репортаж о жуткой бедности ромов в Украине

Автор ролика отметил, что пострадавшие в большинстве случаев отказываются обращаться в полицию.

В Киеве устроили новые ''разборки'' с ромами: видео
В Киеве устроили новые ''разборки'' с ромами: видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Ужгороде ромы жестоко избили подростков, отрабатывающих трюки на скейтах. Это произошло на ступеньках драматического театра, которые являются излюбленным местом для молодежи. На парней набросились пятеро ромов и без разговоров начали бить.

Тема
Kyiv.City
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Мир Миру
Мир Миру
Цигани не приймають православ'я. Але вони, мабуть, громадяни Украiни. То треба, щоб держава для них створювала циганськi "резервацii" для проживания окремо.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ну и что тут нового, обычные гитлеровцы.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Михайлов Андрей, это ты о своих из улуса , согласен .
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