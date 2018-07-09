Как в Париже: в киевском метро могут появиться туалеты

В киевском метрополитене могут обустроить туалетные комнаты для пассажиров.

"Обновляя государственные строительные нормы по метрополитену, мы решили также проанализировать этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них", - написал в Facebook заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Он также напомнил, что проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено.

"Возможно, на самих перронах станций делать это будет сложно технически. Альтернативные варианты - проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей. Во многих странах Европы именно так и сделано, например, в подземках Лондона, Парижа или Рима работают такие туалеты", - добавил Парцхаладзе.

Он отметил, что в Украине также есть примеры обустройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена.

Новости Пассажиров киевского метро начали распознавать видеокамеры

Замминистра также предложил пользователям написать в комментариях, как они относятся к возможности обустройства туалетов в метро.

Как сообщал CityOboz, Google назвал схему оплаты в метро Киева самой прогрессивной.