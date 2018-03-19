Как спасать аистов во время снегопадов: советы экологов 

В Украину из теплых краев начали возвращаться аисты, но из-за снегопадов птицы могут погибнуть.

Экологи обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь пернатым пережить непогоду.

В частности, Львовское областное управление лесного и охотничьего хозяйства просит подкармливать водоплавающих птиц и аистов.

Такие же призывы распространяют в социальных сетях активисты Львовского клуба орнитологов и других экологических групп.

Галина Марунчак

Большие стаи численностью более сотни птиц уже заметили среди заснеженных полей вблизи Калуша, Галича и Городенки Ивано-Франковской области.

Директор Львовского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович подтвердил Zaxid.net, что инициатива по подкормке аистов действительно уместна, ведь в течение следующих трех суток в Украине сохранится холодная погода со снегом.

"Не стоит приближаться к птицам ближе, чем на десять метров. Нужно расчистить участок земли и застелить ее соломой. Сверху насыпать корм - отходы рыбы или мяса, однако не использовать свинину и сало. Аисты потребляют животную пищу, однако птиц можно кормить и смесью вареного картофеля с необжаренными семенами подсолнечника", - пояснил он.

Антахович уточнил, что кормить птиц нужно дважды в день - на рассвете и перед наступлением сумерек.

Litera, Facebook

Экологи из Днепра также поделились советами, как можно помочь птицам:

1. Если вы найдете несколько или большую группу птиц, то вам нужно оперативно действовать. Также сообщите о месте размещения птиц представителям органов местного самоуправления, учителям местной школы или руководителям общественной природоохранной организации и просто неравнодушным людям.

2. Не пугайте птиц, не подходите к ним слишком близко. Каждый последующий их полет - это расход энергии, что очень опасно для их жизни именно сейчас, потому что они истощены не только перелетом, но и холодом, голодом и снежной погодой.

3. На расстоянии 10-15 м до места расположения птиц очистите небольшой участок, ведь именно там можно будет спастись им. Нужно выложить на подготовленную территорию сено, солому, сухие многолетние травы, хворост, мелкие ветви и тому подобное. Именно на это место вы будете носить птицам есть.

4. Идеальная пища для аистов - живая пресноводная рыба, мыши, лягушки или другое мясо. Также можно отогреть мороженую рыбу. Кроме того, аисты могут есть все, что едят домашние домашние птицы: зерно, хлеб, вареный картофель и др.

5. Если птицы совсем ослаблены (даже не реагируют на людей), то их нужно взять, отогреть и временно разместить в хлевах или других хозяйственных постройках вместе с домашними животными.

Как сообщал CityOboz, в Киеве подготовили домики для пернатых.