Як рятувати лелек під час снігопадів: поради екологів

В Україну з теплих країв почали повертатися лелеки, але через снігопади птахи можуть загинути.

Екологи звернулися до всіх небайдужих з проханням допомогти пернатим пережити негоду.

Зокрема, Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства просить підгодовувати водоплавних птахів і лелек.

Такі ж заклики поширюють в соціальних мережах активісти Львівського клубу орнітологів і інших екологічних груп.

Галина Марунчак

Великі зграї чисельністю більше сотні птахів вже помітили серед засніжених полів поблизу Калуша, Галича і Городенки Івано-Франківської області.

Директор Львівського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович підтвердив Zaxid.net, що ініціатива по підгодівлі лелек дійсно доречна, адже протягом наступних трьох діб в Україні збережеться холодна погода зі снігом.

"Не варто наближатися до птахів ближче, ніж на десять метрів. Потрібно розчистити ділянку землі і застелити її соломою. Зверху насипати корм - відходи риби або м'яса, проте не використовувати свинину і сало. Лелеки споживають продукти рослинного походження, однак птахів можна годувати і сумішшю вареної картоплі з несмаженим насінням соняшнику", - пояснив він.

Антахович уточнив, що годувати птахів потрібно двічі на день - на світанку і перед настанням сутінків.

Litera, Facebook

Екологи з Дніпра також поділилися порадами, як можна допомогти птахам:

1. Якщо ви знайдете кілька чи велику групу птахів, то вам потрібно оперативно діяти. Також повідомте про місце розміщення птахів представникам органів місцевого самоврядування, вчителям місцевої школи або керівникам громадської природоохоронної організації і просто небайдужим людям.

2. Не лякайте птахів, не підходьте до них дуже близько. Кожен наступний їх політ - це витрата енергії, що дуже небезпечно для їх життя саме зараз, тому що вони виснажені не тільки перельотом, але і холодом, голодом і сніжною погодою.

3. На відстані 10-15 м до місця розташування птахів очистіть невелику ділянку. Потрібно викласти на підготовлену територію сіно, солому, сухі багаторічні трави, хмиз, дрібні гілки тощо. Саме на це місце ви будете носити птахам їжу.

4. Ідеальна їжа для лелек - жива прісноводна риба, миші, жаби або інше м'ясо. Також можна морожену рибу. Крім того, лелеки можуть їсти все, що їдять домашні птахи: зерно, хліб, варену картоплю і ін.

5. Якщо птиці зовсім ослаблені (навіть не реагують на людей), то їх потрібно взяти, відігріти і тимчасово розмістити в хлівах або інших господарських будівлях разом з домашніми тваринами.

Як повідомляв CityOboz, в Києві підготували будиночки для пернатих.