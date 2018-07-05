Как сбросить вес: 10 советов от известной блогера

Популярная блогер из Днепра, эксперт в области ЗОЖ Мария Колповская поделилась в Facebook секретами своей красоты и стройности.

Девушка призналась, что от природы склонна к полноте, и перечислила 10 правил, которые помогают ей всегда оставаться в форме.

"Если быть честной, я склонна к полноте. Но всю жизнь пыталась поспорить с природой касательно данного анатомического факта. И большую часть времени мне это удавалось. Несмотря на любовь к "вкусняшкам", компромиссное отношение к алкоголю и неприятие ограничений", - написала Мария и перечислила жизненные правила, позволяющие ей сбрасывать вес и быть красивой.

Мария Колповская facebook.com/marykolpovsky

1. Проблему проще предупреждать, чем устранять.

И психологически, и физиологически проще сбросить 2 кг, а не 20 кг. При изменении цифры на весах ни в коем случае нельзя уговаривать себя: "И так сойдет!". Или: "Это нормально – поправляться с возрастом". Нет, не нормально. Нет, кости с годами не тяжелеют. Нет, жировая прослойка не должна расти. Просто придерживайтесь комфортной для себя цифры и корректируйте ситуацию при малейших отклонениях.

2. Весы должны быть в доме всегда.

Хорошие, электронные, в рабочем состоянии. Взвешивайтесь каждое утро. И без отговорок. Заодно будете знать, сколько жидкости задерживается в вашем организме после пьянки или чипсов на ночь.

3. Сладкое – вредно.

Речь идет о любых сладостях, в любое время суток. Да-да, мед и сухофрукты тоже нельзя. А еще нельзя йогурты, мюсли, энергетические батончики, фреши… Этот факт связан с тем, что 99% нашей истории (как биологического вида) простые углеводы были практически недоступны и наше тело не способно их перерабатывать без ущерба для обмена веществ.

Физиологическая норма различных "сахаров" – 20-25 грамм в сутки. Это 200-250 грамм яблок. Или два банана. Или 30 грамм тортика.

Мария Колповская facebook.com/marykolpovsky

4. Соль – вредно.

Соль полезна только в рамках физиологической нормы. В теории, съеденный натрий должен соответствовать съеденному калию и в современном рационе его оказывается приемлемое количество. Но, если уж очень хочется солить, в день не стоит выходить за рамки 5 грамм… Для сравнения, 100 грамм сыра содержит 2-3,5 грамма соли. А вот избыток ее приводит к все тому же нарушению обмена вещество, задержке жидкости и прочим "прелестям".

5. Можно до посинения бегать на велодорожке или крутить в руках гантели, похудению это не слишком помогает.

Да, именно так. За час интенсивной тренировки сжигается энергия, которую вы получаете из одной порции кекса. Чтобы похудеть нужно, банально, не жрать (как говорили классики). А спорт – это для субстанции. Кстати сказать, спорт - не обязательно монотонный и в фитнес-клубе. Активный образ жизни (прогулки, бассейн, выгул собак, сбор грибов, уход за цветником и т.п.) вполне сойдет. Вы поняли, да? Шопинг – это тот же фитнес…

6. В белковой пище важно знать меру.

Кажется, в нас на генетическом уровне пропечатан страх недополучить питательные вещества. И в современном мире мы их патологически переедаем, получая системные заболевания и лишний вес. Физиологическая норма белка – 0,5-1 грамм на 1 кг массы тела. Белок необходимо учитывать любой, даже тот, что содержится в яблоках и капусте.

7. Не так страшен алкоголь, как его описывают.

Реальный вред алкоголя для нашего веса заключается только в жидкости, которую он задерживает после активных возлияний. И еще – в сопутствующих закусках. Но калории из этилового спирта мы способы тратить только на обогрев, и уж никак не на жировые запасы.

Мария Колповская facebook.com/marykolpovsky

8. Удовольствие как образ жизни.

Чем больше вы довольны своей жизнью, чем больше радости вы получаете из различных источников, тем меньше вам хочется есть. Попробуйте проверить это на себе…

9. Массаж.

Это моя многолетняя обязательная косметическая процедура, как чистка зубов или маникюр. Массажисты в последнее время очень любят сравнивать результаты "до" и "после" пройденного курса и диеты.

Разница, зачастую, очевидна, но такие последствия исчезают спустя пару месяцев. А вот регулярное посещение массажного кабинета 1-2 раза в неделю, хоть и оставляет впечатление, что усилия напрасны (да-да, вы же не видите никакой разницы), но существенно влияет на вес и формы.

Лично я предпочитаю гидромассаж, он, по ходу дела, еще устраняет отеки и подтягивает кожу…

Мария Колповская facebook.com/marykolpovsky

10. Бодипозитив как забота о себе

Осознание того факта, что бодипозитив – это в первую очередь максимальная забота о собственном здоровье и молодости, а каждый лишний килограмм этому ой как вредит!

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