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Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

1.1тЧитать материал на украинском

Чтобы увидеть полный цикл добычи угля, журналисты посетили шахту "Южнодонбасская №1" у города Угледар. Для местных шахтеров спуск на 620 метров - это не приключение, а повседневность.

Они работают по шесть часов в день, управляя огромным комбайном или добывая уголь из породы отбойным молотком, — там, где высота потолка не больше метра. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж
Новости
Табличка из будущего: харьковская школа похвасталась лекцией от Илона Маска

Уголь добывают в лаве - комплексе тоннелей и машин.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж
Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Шахтеры отдыхают.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Такими комбайнами осуществляется проход почвы: делаются и расширяются новые тоннели.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Самая низкая же точка шахты – 620 метров.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Уголь поднимается с обогатительной фабрики к бункерам, где его хранят до момента загрузки в вагоны.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Потом он механическим способом сортируется по сортам, и происходит отсеивание непригодной для использования породы.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж
Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Новой смене шахтеров выдается комплект индивидуального оборудования.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж
Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж
Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж
Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Со скиповой башни, которая поднимает уголь на поверхность, открывается донбасский пейзаж

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Подготовка креплений для тоннелей шахты.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

В ремонтном цехе работники восстанавливают поломанные механизмы и машины.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж
Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж
Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Вид на угольные бункеры, террикон с отработанной породой и различные цеха предприятия.

Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали ночного "защитника" Украины на Донбассе.

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