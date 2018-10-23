Как работают шахтеры в Украине: яркий фоторепортаж

Чтобы увидеть полный цикл добычи угля, журналисты посетили шахту "Южнодонбасская №1" у города Угледар. Для местных шахтеров спуск на 620 метров - это не приключение, а повседневность.

Они работают по шесть часов в день, управляя огромным комбайном или добывая уголь из породы отбойным молотком, — там, где высота потолка не больше метра. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

Уголь добывают в лаве - комплексе тоннелей и машин.

Шахтеры отдыхают.

Такими комбайнами осуществляется проход почвы: делаются и расширяются новые тоннели.

Самая низкая же точка шахты – 620 метров.

Уголь поднимается с обогатительной фабрики к бункерам, где его хранят до момента загрузки в вагоны.

Потом он механическим способом сортируется по сортам, и происходит отсеивание непригодной для использования породы.

Новой смене шахтеров выдается комплект индивидуального оборудования.

Со скиповой башни, которая поднимает уголь на поверхность, открывается донбасский пейзаж

Подготовка креплений для тоннелей шахты.

В ремонтном цехе работники восстанавливают поломанные механизмы и машины.

Вид на угольные бункеры, террикон с отработанной породой и различные цеха предприятия.

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