Табличка из будущего: харьковская школа похвасталась лекцией от Илона Маска

В одной из компьютерных школ в Харькове прочитает лекцию основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Знаменательное событие анонсировано на памятной табличке, размещенной на фасаде здания школы по улице Короленко, 10, сообщается в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

"23 марта 2023 года в этом здании проведет лекцию для студентов Компьютерной школы Hillel основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск", - написано на табличке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илон Маск покинул пост главы Tesla на три года. На такую сделку с властями бизнесмен и изобретатель пошел после обвинения в мошенничестве с котировками акций фирмы посредством своих твитов.