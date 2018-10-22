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Табличка из будущего: харьковская школа похвасталась лекцией от Илона Маска

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В одной из компьютерных школ в Харькове прочитает лекцию основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Знаменательное событие анонсировано на памятной табличке, размещенной на фасаде здания школы по улице Короленко, 10, сообщается в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

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"23 марта 2023 года в этом здании проведет лекцию для студентов Компьютерной школы Hillel основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск", - написано на табличке.

Табличка из будущего: харьковская школа похвасталась лекцией от Илона Маска

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илон Маск покинул пост главы Tesla на три года. На такую сделку с властями бизнесмен и изобретатель пошел после обвинения в мошенничестве с котировками акций фирмы посредством своих твитов.

Тема
Kharkiv.City
Персоны
Илон МаскЭлон Маск
Место
УкраинаХарьков
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