Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Щоб побачити повний цикл видобутку вугілля, журналісти відвідали шахту "Південнодонбаська №1" біля міста Вугледар. Для місцевих шахтарів спуск на 620 метрів — це не пригода, а повсякденність.

Вони працюють по шість годин у день, керуючи величезним комбайном або добуваючи вугілля з породи відбійним молотком, — там, де висота стелі не більше метра. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

Вугілля видобувають у лаві — комплексі тунелів і машин.

Шахтарі відпочивають.

Такими комбайнами здійснюється прохід грунту: робляться і розширюються нові тунелі.

Найнижча ж точка шахти — 620 метрів.

Вугілля піднімається із збагачувальної фабрики у бункери, де його зберігають до моменту завантаження у вагони.

Потім воно механічним способом сортується за сортами, і відбувається відсіювання непридатної для використання породи.

Новій зміні шахтарів видають комплект індивідуального обладнання.

Зі скіпової вежі, яка піднімає вугілля на поверхню, відкривається донбаський пейзаж

Підготовка кріплень для тунелів шахти.

У ремонтному цеху працівники відновлюють поламані механізми й машини.

Вид на вугільні бункери, терикон із відпрацьованою породою і різні цехи підприємства.

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