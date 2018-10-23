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Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

1.1тЧитати матеріал російською

Щоб побачити повний цикл видобутку вугілля, журналісти відвідали шахту "Південнодонбаська №1" біля міста Вугледар. Для місцевих шахтарів спуск на 620 метрів — це не пригода, а повсякденність.

Вони працюють по шість годин у день, керуючи величезним комбайном або добуваючи вугілля з породи відбійним молотком, — там, де висота стелі не більше метра. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж
Новини
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Вугілля видобувають у лаві — комплексі тунелів і машин.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Шахтарі відпочивають.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Такими комбайнами здійснюється прохід грунту: робляться і розширюються нові тунелі.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Найнижча ж точка шахти — 620 метрів.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Вугілля піднімається із збагачувальної фабрики у бункери, де його зберігають до моменту завантаження у вагони.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Потім воно механічним способом сортується за сортами, і відбувається відсіювання непридатної для використання породи.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Новій зміні шахтарів видають комплект індивідуального обладнання.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Зі скіпової вежі, яка піднімає вугілля на поверхню, відкривається донбаський пейзаж

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Підготовка кріплень для тунелів шахти.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

У ремонтному цеху працівники відновлюють поламані механізми й машини.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Вид на вугільні бункери, терикон із відпрацьованою породою і різні цехи підприємства.

Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі показали нічного "захисника" України на Донбасі.

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