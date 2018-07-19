"Как идиоты": в сети рассказали о бардаке с подорожавшим троллейбусом в Киеве

В Киеве происходит все больше неприятных инцидентов в связи с подорожанием проезда.

Игорь Соловей рассказал в Facebook о том, как 18 июля он сел в троллейбус №29, но так и не добрался до места назначения, так как водитель сменил маршрут.

Большинству людей пришлось выйти из транспортного средства.

"За две остановки до поворота направо на Перова водитель говорит что едет до Сабурова. Все возмущаются, почему объявляют о том, что троллейбус едет на Троещину, а не на Почайную за две остановки до разворота. Ладно у меня проездной, а люди под дождем стоят как идиоты, с которых взяли по 8 гривен", - написал Соловей.

Он отметил, что после этого неприятного инцидента его ожидал еще один в виде восьми троллейбусов, которые проехали мимо остановки.

Как ранее писал CityOboz, журналистка показала ужас в известном селе под Киевом.