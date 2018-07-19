"Там страшно": журналистка показала ужас в известном селе под Киевом

Украинская журналистка Лилия Рагуцкая показала шокирующие фото того, что осталось от Дома культуры в известном селе Триполье в Киевской области.

Фото разрушенного и заброшенного здания она опубликовала на своей странице в Facebook.

Остатки Дома культуры в Триполье facebook.com/liliya.ragutskaya

"Когда-то здесь была музыкальная школа, куча всяких кружков, шикарная библиотека, спортивный зал (единственное, что уцелело благодаря, насколько я понимаю, энтузиазму тренера по вольной борьбе). Тут в свое время я училась играть на пианино, пела в хоре, занималась художественной гимнастикой и танцевала. На этой сцене я получала аттестат о среднем образовании, впервые голосовала на выборах, даже подпись в свидетельстве о браке ставила. И не только я. Для многих трипольцев это здание - реально знаковое", - рассказывает Рагуцкая.

facebook.com/liliya.ragutskaya

facebook.com/liliya.ragutskaya

facebook.com/liliya.ragutskaya

Теперь, по словам журналистки, здание аварийное, а внутри и вокруг него - свалка. При том, что оно расположено в непосредственной близости от школы, а входы внутрь - открыты.

facebook.com/liliya.ragutskaya

facebook.com/liliya.ragutskaya

"Я не понимаю, зачем столько лет сохранять подобный ужас в самом центре села. Зачем создавать риск для детей, которые могут сюда залезть и покалечиться. Зачем держать притон для наркоманов. Почему наконец не решить, что с этим делать - отстраивать (если это еще возможно) или снести. Почему не разобраться с причинами того, что случилось. И если нынешнее состояние клуба - результат действий или бездействия конкретных лиц, то почему не назвать фамилии тех, из-за кого громада села понесла такие убытки", - пишет она.

facebook.com/liliya.ragutskaya

При этом, как отмечает Рагуцкая, оказалось, что говорить об этом в Триполье "не принято".

"Мне даже за намек на то, что это не результат стихийного бедствия, а вполне себе рукотворное явление, и что у творцов этого позора могут быть вполне конкретные фамилии, передали, чтобы я "закрыла рот", потому что про мене "все знают" и расскажут всем, какая я на самом деле, - говорит она, - Что ж, с нетерпением буду ждать этих откровений".

facebook.com/liliya.ragutskaya

facebook.com/liliya.ragutskaya

facebook.com/liliya.ragutskaya

По словам Рагуцкой, сейчас она намерена разобраться в обстоятельствах, из-за которых относительно новое здание превратилось в руины, а также в том, куда были потрачены деньги, которые, по словам местных экс-депутатов, выделялись на его ремонт.

facebook.com/liliya.ragutskaya

facebook.com/liliya.ragutskaya

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