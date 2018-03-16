Як буде виглядати Контрактова площа: нові ескізи

У Києві завершили ескізний проект пішохідної Контрактовій площі і частини вулиці Сагайдачного.

Після цього він повинен пройти експертизу в "Укрдержбудекспертизі", повідомляє "Хмарочос".

Архітектори, які працюють над проектом, відзначили, що проекти трансформації просторів майже завжди довготривалі.

Уже почалися підготовчі роботи для реалізації проекту реконструкції площі - розчищення середовища: на Контрактовій прибрали кіоски, почали дорожній експеримент, прибравши величезну парковку і зробивши майбутню територію реалізації проекту пішохідною зоною.

Нагадаємо, влітку 2017 року e сквері №3 на Контрактовій знесли МАФи з вуличною їжею і встановили стенд із зображенням проекту "Київська вітальня".

Восени 2017 відбулася реконструкція скверу. А з серпня по жовтень 2017 команда дизайнерів "Агенти змін" здійснювала урбаністичне дослідження території Подолу в радіусі одного кілометра навколо Контрактової площі.

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