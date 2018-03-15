Фуд-корт и подземная парковка: как изменится Бессарабский рынок 

Бессарабский рынок в Киеве изменит свой внешний вид после реконструкции.

Что именно и как собираются менять в историческом здании, рассказал БЖ директор КП "Бессарабский рынок" Николай Ковальчук.

"Полностью рынок будет закрываться только во время ремонта крыши на месяц-два, но это из соображений безопасности. Мы еще доделываем проект, поэтому пока не можем детально о нем говорить. Но лично мне очень нравится концепция рынка в Роттердаме: это такой ангар, чем-то похожий на Бессарабку, с двухэтажными фуд-точками", - отметил он.

По его словам, фуд-корты будут расширять за счет овощных рядов.

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"Еще в планах — вынести ряды с цветами во входную группу, или под стенки: одному арендатору отдадим одну стену, второму — другую. Так освободим центральную часть рынка", - добавил Ковальчук.

Также он рассказал об идее построить поземный паркинг.

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"Архитекторы говорят, что есть возможность построить подземный паркинг: нам можно углубиться на три этажа. Но, скорее всего, мы ограничимся одноэтажной или двухэтажной парковкой, на каждом этаже которой может разместиться около 300 машин. Возможно, будет лифт, опускающий автомобили, или же обычный заезд-выезд", - уточнил директор рынка.

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Ковальчук подчеркнул, что в 2018 году будут заменены покрытия прилавков, полочки будут в едином стиле.

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"Уже поменяли покрытие в мясном отделе. Продавцов рыбы выстроим в один ряд. Сделаем нормальный отвод воды. Поменяем холодильники", - отметил он.

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Относительно сроков реставрации директор рынка сообщил: "Мы надеемся, что она начнется в ближайшее время, но конкретных сроков и бюджет пока назвать не могу. Пока неизвестно также, будет ли это реставрация за деньги города или инвестора. Вот поэтому этот проект такой длительный".

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