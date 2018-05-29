Украинскую Венецию показали с высоты птичьего полета: яркие фото и видео

В сети показали удивительные фотографии и видео города Вилково в Одесской области, более известного под названием "Украинская Венеция".

Снимки, сделанные с высоты птичьего полета, опубликовало издание "Южный курьер".

Вилково – это место единения человека и природы. Украинская Венеция стоит на месте разделения Килийского гирла Дуная на Стамбульское и Очаковское. А уже от Очаковского ответвляется узкое Анкудиновское гирло.

Первоначально городок находился практически на самом берегу моря. Но быстро формирующаяся за счет миллионов тонн речных наносов дельта за два с половиной столетия образовала почти 19 километров суши. И даже сейчас низовья Дуная – это единственное место в Европе, где идет образование новой суши.

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uc.od.ua

uc.od.ua

Ранее CityOboz показал потрясающие фотографии Киева, сделанных с помощью квадрокоптера.