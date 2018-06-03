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Відомий телеведучий-мандрівник назвав улюблені місця в Україні

1.2тЧитати новину російською

Ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров в Україні любить відпочивати в Карпатах.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Найбільше люблю Карпати. Я людина гір, екстремал, тому мені особливо подобаються Драгобрат, Воловець, Пилипець, Буковель. Це ті місця, де я вважаю за краще проводити вільний час. І взимку, і влітку, якщо є можливість, я їду в Карпати" , - сказав він.

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Влітку Дмитро Комаров також обожнює кататися на мотоциклі. Ще одне захоплення мандрівника - off-road експедиції на джипі по бездоріжжю.

Як повідомляв CityOboz, в мережі показали дивовижні фотографії і відео міста Вилкове в Одеській області, більш відомого під назвою "Українська Венеція".

Особа
Дмитро Комаров
Місце
Україна
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