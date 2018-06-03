Відомий телеведучий-мандрівник назвав улюблені місця в Україні

Ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров в Україні любить відпочивати в Карпатах.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Найбільше люблю Карпати. Я людина гір, екстремал, тому мені особливо подобаються Драгобрат, Воловець, Пилипець, Буковель. Це ті місця, де я вважаю за краще проводити вільний час. І взимку, і влітку, якщо є можливість, я їду в Карпати" , - сказав він.

Влітку Дмитро Комаров також обожнює кататися на мотоциклі. Ще одне захоплення мандрівника - off-road експедиції на джипі по бездоріжжю.

Як повідомляв CityOboz, в мережі показали дивовижні фотографії і відео міста Вилкове в Одеській області, більш відомого під назвою "Українська Венеція".