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"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт

7.5тЧитати матеріал російською

У Києві засікли невідому жінку, яка припаркувалася на зеленій зоні біля елітного житлового комплексу на Новопечерських Липках.

Так, між нею і охоронцем, який намагався змусити її переставити машину, виник конфлікт. Відео інциденту було опубліковано на Facebook-сторінці "Київ оперативний" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що в ролику можна почути, як жінка агресивно розмовляла з чоловіком і нецензурно висловлювалася.

"Ти взагалі знаєш, з ким розмовляєш? Ти, б**ь, охоронець. Хто ти такий? За що тут гроші отримуєш", — кричала невідома.

"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт

Скріншот з відео

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У мережі бурхливо відреагували на поведінку жінки і засудили її.

"Героїня парковки", "Колгоспницю в столицю привезли", "Дівчину з села вивезти можна, село з дівчини ніколи", "Думаю, ця дамочка і люди подібні до неї, все-таки мають проблеми з головою. Ну не може психічно нормальна людина так вчиняти", — прокоментували люди.

"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт
"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт
"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт
"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт
"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт
"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт
"Героїня парковки" влаштувала скандал з охороною в Києві: відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові українець жорстоко покарав автохама з Росії.

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УкраїнаКиїв
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Krot Andrej
Krot Andrej
фамилию етой шмари у студию!1
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