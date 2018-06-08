Где отдохнуть в Украине: Google назвал топ-10 направлений

Google Украина в своем официальном блоге обнародовал рейтинг самых популярных среди украинцев направлений отдыха согласно запросам пользователей в поисковой системе.
Первое, второе и третье место среди самых востребованных украинских курортов заняли Затока, Бердянск и Одесса. За ними следуют Карпаты и Кирилловка. Шестое место получил аннексированный Крым.
Такие курорты, как Геническ, Скадовск, Счастливцево и Железный порт получили седьмое, восьмое, девятое и десятое место в списке.
В целом рейтинг отечественных курортов по запросам в Google выглядит так:
1) Затока
2) Бердянск
3) Одесса
4) Карпаты
5) Кирилловка
6) Крым
7) Геническ
8) Скадовск
9) Счастливцево
10) Железный порт
Как писал CityOboz, на украинском курорте обнаружили радиоактивный песок .