Где отдохнуть в Украине: Google назвал топ-10 направлений

Google Украина в своем официальном блоге обнародовал рейтинг самых популярных среди украинцев направлений отдыха согласно запросам пользователей в поисковой системе.

Первое, второе и третье место среди самых востребованных украинских курортов заняли Затока, Бердянск и Одесса. За ними следуют Карпаты и Кирилловка. Шестое место получил аннексированный Крым.

Такие курорты, как Геническ, Скадовск, Счастливцево и Железный порт получили седьмое, восьмое, девятое и десятое место в списке.

В целом рейтинг отечественных курортов по запросам в Google выглядит так:

1) Затока

2) Бердянск

3) Одесса

4) Карпаты

5) Кирилловка

6) Крым

7) Геническ

8) Скадовск

9) Счастливцево

10) Железный порт

Как писал CityOboz, на украинском курорте обнаружили радиоактивный песок .